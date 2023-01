Gecrashte helikopter in Oekraïne was een model van Airbus dat vaker problemen kent

Het gaat volgens de Oekraïense autoriteiten om een zogenoemde Super Puma van de Europese vliegtuigbouwer Airbus. In 2018 kocht het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken 21 tweedehands Super Puma’s van Airbus, en in 2021 nog eens tien. De Super Puma stond toen al bekend als een onbetrouwbaar model.

Bij een crash van een toestel van dit model voor de kust van een Noors eiland in 2016 kwamen alle dertien inzittenden om. Een van de rotorbladen brak tijdens de vlucht plotseling af, vermoedelijk als gevolg van slijtage door overmatig gebruik. Twee maanden later stond 80 procent van alle Super Puma-toestellen aan de grond. Tegenwoordig mogen ze in westerse landen alleen nog vliegen onder strenge voorwaarden, zoals regelmatige veiligheidscontroles. Het is onduidelijk of Oekraïne dezelfde standaarden hanteert.