Frankrijk zet zich schrap voor bosbranden: ‘We moeten weer een brandcultuur ontwikkelen’

En dan is er sinds kort een speciaal bos-weerbericht: op basis van windkracht, vochtigheid en de hoeveelheid droge of dode begroeiing wordt met kleuren op de landkaart het risico op bosbrand aangeduid: groen (zwak), geel (matig), oranje (hoog) of rood (zeer hoog). Het helpt de brandweer in hun strategie, en elk departement kan per kleur extra maatregelen instellen zoals een rook- of wandelverbod in het bos.

‘Bij hoog risico gaan we vanaf deze zomer patrouilleren om mensen het bos uit te sturen of te vragen hun werkzaamheden te staken’, zegt Bernard Rablade van de lokale preventiedienst voor bosbranden DFCI in Belin-Béliet. In het dorp, ruim een half uur rijden landinwaarts vanaf Dune du Pilat, werd vorig jaar naast bosgebied een tiental huizen door brand verwoest. Zelf zag Rablade, die eigenaar is van een pijnboombos, een kwart van zijn terrein in vlammen opgaan.

‘Een jaar geleden nog zag je hier herten, wilde zwijnen, vogels’, verzucht Rablade terwijl hij rondleidt door getroffen gebied. Hier en daar ontspruit weer groen op de dorre akker en er liggen verbrande stammen opgestapeld langs de kant, maar dat op deze kale vlakte hier een bos stond, is moeilijk voorstelbaar. ‘Alsof je door een maanlandschap rijdt’, zegt hij met bitterheid in zijn stem.