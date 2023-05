Zhan is vrij in zijn fotografie, en in de zelfgebonden fotoboeken in zijn appartement, maar moet – zoals iedereen in China – gevoelige onderwerpen mijden in publicaties of tentoonstellingen. In zijn stapel fotoboeken zit een album uit de zerocovidperiode, van arbeiders die buiten slapen omdat ze geen werk vinden en geen geld hebben. ‘Dat behoort tot de abnormale staat van China’, zegt Zhan, terwijl hij het boek aan de kant schuift. ‘Jij moet alleen de normale staat van China begrijpen.’

Als het over de fabriekssluitingen gaat, of over zerocovid en de economie, wordt Zhan terughoudend. Volgens hem is de situatie complex en zijn er winnaars en verliezers. ‘Nu we ouder worden, is het moeilijker om werk te vinden. Als je wat spaargeld hebt, kun je een kleine zaak beginnen: een restaurant of pension. Sommigen moeten terugkeren naar het platteland, naar de landbouw. Anderen kunnen met pensioen en de wereld rondreizen. Ik zie allerlei situaties om me heen.’