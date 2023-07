Of het fluiten daadwerkelijk bijdraagt is echter de vraag. Van den Hoogenband hoorde niks tijdens zijn gouden olympische race over de 200 meter, tegen Ian Thorpe in 2000. ‘Het was totaal onnodig en had geen toegevoegde waarde.’ De drievoudig olympisch kampioen en huidige chef de mission had acht jaar getraind om op dat moment in opperste concentratie te verkeren. Elk geluid bleef buiten.