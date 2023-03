Welk ritueel er bij dat ritueel hoort is in het uitgaansleven alom bekend. Eerst schudden en het flesje een paar keer op de bar tikken, als er een bar in de buurt is. Dan: schroef met de tanden het gele dopje eraf, klem het dopje op je neus en giet handsfree in één keer de inhoud van het flesje (20 milliliter, alcoholpercentage 10 procent) naar binnen. Nancy Jongeneel laat dit alles meestal achterwege, ‘dat dopje is nog nooit op mijn neus blijven zitten’. Ze zegt eerlijk: ‘Flügel zit in die compacte flesjes. Maar als het in een grote fles te koop was, zou ik het gewoon als wijn drinken, in een glas met ijs erin.’