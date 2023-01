Tuomas is verslaafd en was jarenlang dakloos tot hij twee jaar geleden deze kamer kreeg. Hij kwam hier met wat kleren, een telefoon zonder beltegoed en zijn Bijbel. En dat is eigenlijk nog steeds het enige dat hij bezit. De kasten zijn leeg en aan de muur hangen geen foto’s, posters of tekeningen. Maar hij heeft wel een woning.

De jonge Fin is een van de duizenden voormalige dak- en thuislozen in Finland die in de afgelopen vijftien jaar een woning hebben kregen. In 2008 begonnen de Finnen met deze radicaal andere strategie om dakloosheid tegen te gaan. Eerst een woning, daarna hulp , dat is het idee van deze aanpak, Housing First geheten.

Het idee erachter is niet alleen dat ieder mens recht heeft op een dak boven zijn hoofd, maar ook dat het zonder woning bijna niet te doen is een leven op te bouwen en toegang te houden tot zorg, onderwijs en werk. Een revolutionair idee, omdat dakloosheid doorgaans in de eerste plaats als een zorgprobleem wordt gezien. Een woning, dat komt later wel.