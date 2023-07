Fabriek onder vuur: hoe de mensen van Tata de wind zien draaien

Wie in Velsen-Noord de hoofdingang van Tata Steel neemt, passeert eerst de brug over de staalhaven. Een ophaalbrug is het niet, wel een strakke scheiding tussen buiten en binnen. Daarachter staat het strenge hoofdkantoor, in de jaren vijftig ontworpen door architect Dudok. Boven de toegangsweg is een glazen overkluizing waarop nog de trotse naam prijkt van Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken. Het gebouw is een monument van industrieel zelfbewustzijn. Eenvoud en functie regeren hier, fabrieken zijn nooit gebouwd voor de mooi.

Verder het terrein op is alles groter dan groot, en vooral een totaal andere wereld dan het kantoor waar de meesten van ons hun dagen doorbrengen achter de pc. Grijze en bruine fabrieken wisselen elkaar af, onbevattelijke staketsels en overal buizen waar een volwassen man in kan staan. Bergen kolen en ijzererts in verschillende tinten zwart, rood en bruin. Er lopen maar weinig mensen rond.