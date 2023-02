Niemand wil ze laten gaan, maar jongeren die ondraaglijk psychisch lijden zien in euthanasie hun enige kans op genade

Sara ten Boom kon niet sterven zonder het zéker te weten. Ze zat in een rolstoel tegenover Kit Vanmechelen, de psychiater van het Expertisecentrum Euthanasie die bij haar thuis kwam voor een van hun laatste gesprekken. Sara was 18 en wilde al jaren dood. Ze had meerdere pogingen gedaan om een einde aan haar leven te maken. De laatste keer was ze naar een viaduct gelopen en had zichzelf achterover laten vallen. Ze werd wakker in het ziekenhuis met een dwarslaesie.

Nu, maanden later, zat ze aan het einde van het euthanasietraject. Maar voor het zover was, moest ze toch nog die ene vraag stellen. ‘Mag ik van je dood omdat ik verlamd ben?’, vroeg Sara aan Vanmechelen. ‘Dat wil ik niet, ik wil euthanasie krijgen vanwege dat vreselijke hoofd van me, dat altijd vol, akelig en zwaar is.’

De psychiater stelde haar gerust. ‘Ja, haar verlamming hielp bij de beslissing’, zegt Vanmechelen terugkijkend. ‘Maar gaf niet de doorslag. Het bijzondere was juist dat Sara zich had neergelegd bij die dwarslaesie. Die viel in het niet bij haar mentale worsteling.’

Sara was in 2021 een van de 115 mensen die in Nederland euthanasie kregen vanwege psychisch leed. Van hen waren er 14 onder de 30 jaar oud. Een jaar eerder waren dat er vijf. Euthanasie voor een 18-jarige is zeer uitzonderlijk, het gaat om hooguit een paar per jaar.

Na de second opinion stond het oordeel zwart op wit, vertelt Mirjam Hulzebos, de moeder van Sara. ‘Er zijn geen verdere behandelmogelijkheden meer. Voor Sara was dat een grote opluchting, maar als ouder was het schrikken. Het is zo dubbel. Je wilt haar niet kwijt en je wilt haar ook een verder lijden besparen.’