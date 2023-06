Jan wilde graag euthanasie, zijn psychiaters aarzelden. ‘Ik laat je niet in de steek’, zei zijn zoon

Het is september 2021 als hij met een map onder zijn arm binnenloopt bij de kliniek. In de map zitten onderzoeken en informatie over euthanasie. Voorop staat één zin: To be or not to be.

In de behandelruimte pakt Jan zijn stukken bij elkaar. Jeroen en zijn moeder zitten erbij. Tegenover hen nemen twee psychiaters plaats: J. en A. Beiden willen om privacy- en veiligheidsredenen niet met hun hele naam in de krant. Psychiater A. is er die zomer bijgekomen als tweede behandelaar.

Jan zit erbij als een bestuursvoorzitter in een boardroom. ‘Mijn vader had zijn hele leven vergaderd met raden van commissarissen’, zegt Jeroen. ‘Hij ging er goed voor zitten en zei: Zo, welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. We moeten opschieten, we hebben maar een uur de tijd.’

Hij begint met het feit dat de electroshocks geen effect hebben gehad. Jeroen: ‘Hij zei tegen de psychiaters: Even vaststellen, for the record, ben ik hiermee uitbehandeld? Graag een ja of een nee.’