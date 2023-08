Kortom, de toekomst die de Wereldbank bepleit, voltrekt zich al onder onze ogen. Legale migratie lijkt een probaat middel om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, waardoor de ongecontroleerde komst van illegale migranten kan worden gestopt – of in elk geval sterk verminderd. Maar is het wel zo simpel? Staat de ­behoefte aan arbeidskrachten in Europa wel in verhouding tot het aantal Afrikanen dat migratieplannen heeft? Hebben migranten wel de juiste kwalificaties voor de Europese arbeidsmarkt? En is de Europese bevolking bereid een blijvend hoge migratie te aanvaarden?

Duitsland heeft elk jaar 400 duizend extra vakkrachten nodig, terwijl 218 duizend mensen in 2022 asiel aanvroegen. Kwantitatief lijkt ­legale migratie daarmee een grote bijdrage te kunnen leveren aan de tekorten op de arbeidsmarkt (zie inzet). De grote vraag is of migranten voldoende gekwalificeerd zijn voor de ­Europese arbeidsmarkt. ‘Dat is een groot probleem’, zegt onderzoeker Akinyinka Akinyoade van het Afrika Studie Centrum in Leiden. Uit zijn onderzoek blijkt dat de kwalificaties van Nigeriaanse migranten vaak niet aansluiten op de eisen van Nederlandse werkgevers. Bovendien is de taal een barrière, zeker voor sectoren als de zorg.