‘Het is het grootste onbekende oorlogsverhaal dat Nederland kent’

In het voorjaar van 1943 stapelen de problemen zich op voor Adolf Hitler. De vijf maanden durende slag om Stalingrad heeft dramatisch uitgepakt en vele levens geëist. Om de Duitse Wehrmacht op peil te houden worden fabrieksarbeiders in groten getale naar het oostfront gestuurd. Daardoor ontstaat een tekort aan arbeiders. Dat moet worden opgevangen met Nederlandse arbeiders, is de gedachte. Zij weigeren massaal.

De staking begint in Hengelo en verspreidt zich van Philips in Eindhoven tot in de Limburgse mijnen. In het noorden, in Friesland, gooien boeren uit protest honderdduizenden liters melk in de sloot. Binnen één dag zit het halve land op slot. Tussen de 300 en 500 duizend mensen (op een beroepsbevolking van minder dan 4 miljoen) doen mee.

Hitler is als de dood dat de staking overslaat naar België en Frankrijk. Hanns Albin Rauter, de hooggeplaatste SS’er in Nederland, krijgt de opdracht om de staking met harde hand neer te slaan. Er vallen 175 doden en nog eens honderden mensen raken gewond. Ter vergelijking: bij de Februaristaking in 1941 in Amsterdam, het protest tegen de Jodenvervolging, komen negen mensen om het leven.