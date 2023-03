Er zijn steeds minder padden, maar vrijwilligers proberen het tij te keren

Extra belangrijk dus om zo veel mogelijk overstekende padden veilig over te zetten. De Visser: ‘Vrijwilligers zetten grote aantallen padden over, dat zet echt zoden aan de dijk om de pad te behouden. Het is eigenlijk gek dat mensen dit werk vrijwillig moeten doen.’

Maar paddenoverzetter Van Loon hoeft geen vergoeding voor haar werk. ‘Ik woon in een gebied dat vroeger allemaal natuur was. Daarom vind ik dat ik wat terug moet doen voor mijn directe leefomgeving.’ Ook Lena heeft een duidelijke motivatie: ‘Het is gewoon leuk om dieren te redden. Ik doe het niet voor mezelf, maar voor de padden.’

Om half tien is het tijd om de balans op te maken. Van Loon en Lena hebben twaalf levende padden overgezet. Van Loon spreekt van een rustige avond. Met een luchtvochtigheid van 62 procent was het te droog voor de meeste padden. Maar Lena is allesbehalve teleurgesteld: ‘Al was het maar één pad, dan hadden we toch een dierenleven gered.’