De eerste keer dat Sanne van der Hout (40) nadenkt over prenatale screening is ze nog een 24-jarige student. Voor haar master toegepaste ethiek schrijft ze een paper over het onderzoek naar chromosomale en structurele aangeboren afwijkingen tijdens de zwangerschap. Centraal staat de vraag of vrouwen hun kinderwens zullen uitstellen nu prenatale screening de mogelijkheid biedt om bepaalde aandoeningen uit te sluiten.

‘Het was vooral een filosofische exercitie’, vertelt Van der Hout die inmiddels universitair docent biomedische ethiek is aan de Universiteit Maastricht. ‘Ik had op dat moment nog totaal niet door wat er bij zo’n prenataal onderzoek op het spel staat. Ik dacht veel te makkelijk over het aanbod van invasieve diagnostiek zoals een vruchtwaterpunctie, en ook over zwangerschapsafbreking. De mate waarin deze onderzoeken en de consequenties ervan je emotioneel raken, had ik niet door. Ik had nog niet de persoonlijke ervaring die ik nu heb.’

Van der Hout is 29 als ze zwanger is van haar tweede kind en bij twaalf weken zwangerschap een combinatietest doet, de voorloper van de NIPT, die tegenwoordig gratis wordt aangeboden. Door middel van een bloedtest wordt onderzocht of er aanwijzingen zijn voor down-, edwards- of patausyndroom (bij de laatste twee syndromen overlijdt het kind tijdens of niet lang na de zwangerschap). Van der Hout krijgt te horen dat er een kans van 1 op 20 is dat haar kind down heeft. Normaal gesproken ligt die kans op haar leeftijd rond 1 op 1.000.

‘Het overdonderde me. Ik had helemaal niet goed nagedacht over wat te doen als zou blijken dat ik zwanger was van een kindje met down. Dat gesprek hadden mijn partner en ik toen pas voor het eerst. We stonden er aanvankelijk niet hetzelfde in. Mijn vriend neigde meer naar afbreken. Ik wilde op voorhand ook geen kindje met een chromosomale afwijking, maar het voelde alsof ik geen keuze meer had, omdat het kindje al onderweg was.

‘Het lastige met het downsyndroom is ook dat je van tevoren niet weet of het kind een goede kwaliteit van leven zal hebben. Je hoort verhalen van kinderen met down die zo agressief en onrustig zijn dat ze in een instelling moeten worden opgenomen. Als dat het scenario voor mijn kind werd, dan kon ik er achter staan om de zwangerschap te beëindigen. Maar je hebt ook kinderen die met wat extra ondersteuning naar een gewone basisschool kunnen en zonder al te veel problemen door het leven gaan.

‘Uiteindelijk waren mijn vriend en ik er pas de avond voor de punctie uit dat we geen consequenties aan de uitslag zouden verbinden. Wat de uitslag ook zou zijn, bij ons stond er een wiegje klaar voor Plukje, zoals ik ons kindje in mijn boek (Onverwacht. Als prenatale screening leidt tot onmogelijke keuzes, red.) ben gaan noemen.’