De auto was in de twintigste eeuw hét symbool voor het Amerikaanse streven naar vrijheid. Hij maakte het mogelijk om in een opwelling alles achter te laten, zoals treffend beschreven in de roman On the Road van Jack Kerouac uit 1957. ‘Gaan jullie ergens naartoe, jongens, of zijn jullie maar wat onderweg?’, vraagt een man aan hoofdpersonage Sal Paradise en zijn vriend Eddie, en dat vinden ze een verdomd goede vraag. Het hele land lag voor hen open als een oester, schrijft Kerouac, met de parel voor het grijpen.

Dat reisverhaal, vol opwinding en avontuur, gold evenwel voor witte mensen. Zwarte Amerikanen hadden andere ervaringen. Publicaties zoals The Negro Motorist Green Book (1936) en Travelguide – Vacation and Recreation Without Humiliation (1947) gaven deze reizigers adviezen over waar ze konden eten, slapen, benzine tanken en een lekke band laten repareren zonder angst voor discriminatie en geweld. De gidsen werden gedrukt tot in de jaren zestig.