Hoe dat zo gekomen is? ‘Wie granen vervoert, verliest nu eenmaal korrels onderweg’, zeggen de deskundigen in Ivoorkust. Oftewel: de cocaïne die op de doortocht naar Europa in Afrika achterblijft om ambtenaren, douaniers, politieagenten en politici mee om te kopen en smokkelaars mee te betalen, moet lokaal worden afgezet. En dat gebeurt in de goedkope versneden en gekookte vorm van cocaïne: het verwoestende crack- of base-cocaïne. Te koop in alle sloppenwijken van de miljoenenstad Abidjan, en ver daarbuiten, voor 2.000 CFA per pijpje (3,20 euro). Voor Ivorianen, met een gemiddeld inkomen van 140 euro per maand, is dat veel geld, zeker als zo’n pijpje acht tot tien keer per dag moet worden gerookt.

De route via West-Afrika raakte rond de eeuwwisseling in zwang toen cocaïnehandelaren uit Zuid-Amerika en Europa alternatieve routes zochten om niet te worden gepakt. De controles in de havens van Antwerpen, Rotterdam en Hamburg werden steeds beter en vrachtschepen uit Zuid-Amerika, waar cocaïne veelal tussen fruit, zoals ananas en bananen, werd verborgen, kwamen onder een vergrootglas te liggen. De controles op zee en in de haven, uitgevoerd door zwakke en corrupte West-Afrikaanse landen met beperkte middelen, zouden weinig voorstellen op deze zogeheten Highway 10, genoemd naar de breedtegraad waarover de oude trans-Atlantische slavenroute liep tussen Zuid-Amerika en West-Afrika.