Rusland heeft een nieuw groot offensief in gang gezet, zegt Oekraïne. Een poging om verloren gebied te heroveren voordat het Oekraïense leger beschikt over de zware wapens die beloofd zijn door westerse regeringen. Een offensief dat Oekraïne pas over een paar weken verwachtte. ‘Ik denk dat het begonnen is’, zei president Volodymyr Zelensky woensdag.

Het aantal Russische soldaten in Oekraïne is volgens Kyiv opgelopen tot 326 duizend, tweemaal zoveel als in de beginweken van de invasie. Het aantal artilleriebeschietingen is toegenomen. Een stormloop op de stad Bachmoet heeft het Oekraïense leger in de verdediging gedrukt.

De verheviging van de Russische aanvallen is te merken in Kramatorsk, een belangrijk militair knooppunt voor de Oekraïense strijdkrachten op 30 kilometer van Bachmoet. Woensdag en donderdag slaan er zeker zes raketten in. Waarvan drie midden in het centrum.