Een Oekraïense stad is pas echt bevrijd als de posterijen terug zijn

Die wil nog weleens wantrouwend tegen Oekraïense overheidsinstellingen aankijken. De achterblijvers – vaak arm en gepensioneerd – zijn niet gevlucht toen het Russische leger eraan kwam, sommigen omdat ze hoopten dat de Russische overheid beter voor hen zou zorgen dan de Oekraïense. Dus is het zaak voor de Oekraïense posterijen om na terugkeer direct het tegendeel te bewijzen.

In Lyman lukt dat aardig, vindt de 61-jarige Anatoly, een gepensioneerd lasser die niet met zijn achternaam in de krant wil in een gebied dat weer ingenomen kan worden door Rusland. Hij woont al tien maanden met een buurman in de kelder onder zijn beschoten flatgebouw en maakte afgelopen zomer drie maanden Russische bezetting mee. ‘Die pinautomaat van Oekrposjta heeft een beetje orde teruggebracht’, zegt Anatoly. ‘Onder de Russen moest je vechten voor je pensioen. Ze deelden het met de hand uit. Dat was chaos. Mensen gingen gewoon met elkaar op de vuist. Russische militairen stonden in de lucht te schieten om de situatie onder controle te krijgen.’

De hoogte van het pensioen bleef voor Anatoly ongeveer gelijk. Via Donbass Potsjta, het postbedrijf dat de Russen invoerden in Lyman, kreeg hij 8.000 roebel (‘al kreeg ik niet elke maand het hele bedrag’), via Oekrposjta ontvangt hij 3.600 hryvnia: in beide gevallen omgerekend zo’n 100 euro. En in beide gevallen onvoldoende om van te leven.