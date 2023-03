Het is een van de treurigste ontdekkingen die ik doe tijdens mijn eenzame nachtwandeling door de voormalige Arnhemse Rembrandt-bioscoop. Al weet ik dat het in 1954 gebouwde, vijf filmzalen tellende pand er al jaren verlaten en verwaarloosd bij ligt, toch grijpt het me naar de keel wanneer ik op de eerste verdieping van het theater een deur open en met mijn zaklamp naar binnen schijn. Met tientallen liggen ze in het hok op elkaar gestapeld, de poten omhoogstekend, de leuningen gekneusd, de zitkussens ontmanteld. Een vuilnishoop van bioscoopstoelen. Een begraafplaats voor afgedankt pluche.

Hier dus, heeft iemand boven de stoelenchaos op de muur gekrabbeld. Hier wát?

Een eenzaam verblijf in een verlaten, afgetakelde bioscoop: je weet maar nooit wat je tijdens zo’n nacht zult tegenkomen, met welke raadsels je geconfronteerd zult worden. Voorafgaand aan mijn logeerpartij vraag ik me met enige nervositeit af of ik te veel horrorfilms heb gezien, of misschien ook juist te weinig. Want tja, zo’n onderneming krijgt in griezelverhalen zelden een happy end.

Het doel van mijn bezoek is gelukkig niet om de geesten van Rembrandt te spotten, al schijnen die er wel degelijk te zijn. Eerder wil ik glimpen opvangen van het leven dat hier ooit bruiste, van een rijke geschiedenis die nu definitief tot stilstand dreigt te komen. Als parel van de Arnhemse wederopbouw, verrezen op de plek waar het door de Duitsers opgeblazen Telegraaf- en Telefoonkantoor stond, bood Rembrandt jarenlang onderdak aan de Filmweek Arnhem, het eerste filmfestival van Nederland. Generaties Arnhemmers hebben in deze Rembrandt hun dierbaarste filmervaringen opgedaan, de een in de tijd dat er in de pauze nog een organist uit de orkestbak van zaal 1 opsteeg, de ander toen hier Frozen of Gravity draaide.