Een drijvend laboratorium tussen de ijsbergen

Haar werk werd gepubliceerd in het Franse Figaro Magazine en was te zien op fototentoonstellingen in Perpignan en Parijs. Haar foto met de pinguïns op de helling was voor haar bijzonder. ‘Het was de eerste grote ijsberg die we tegenkwamen, op de tweede dag van de expeditie. Ik was nog nooit in mijn leven op Antarctica geweest en was zwaar onder de indruk van de gigantische afmetingen van zo’n ijsberg.’