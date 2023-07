In september 2021 hing de cryptowereld aan Bukele’s lippen toen hij de bitcoin invoerde als tweede officiële munt naast de dollar. In het straatbeeld verschenen Chivo-pinautomaten, burgers kregen bij het downloaden van de Chivo-app 30 dollar (28 euro) in bitcoin cadeau.

Bukele’s bitcoin-avontuur is in meerdere opzichten een mislukking, zegt de Salvadoraanse econoom Tatiana Marroquín via de telefoon. ‘Vrijwel niemand in El Salvador gebruikt bitcoin. Ook zien we geen substantiële groei aan cryptotoerisme.’ In één opzicht was het experiment wel een succes: ‘Het merk El Salvador heeft een boost gekregen. Internationaal wordt het land gelinkt aan bitcoin.’