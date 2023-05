Drones kwamen neer op drie flatgebouwen en vlak bij Poetins residentie

Een hoge flat aan de zuidwestelijke rand van Moskou. De woonwijk rondom de flat staat bekend om grote parken en universiteiten, zoals de Universiteit van de Vriendschap der Volkeren. De drone beschadigde alleen een raam van een flatgebouw en viel in stukken in een voortuin, zo is te zien op foto’s in lokale media. De bewoner van de flat raakte niet gewond. De burgemeester liet het hele gebouw evacueren in verband met onderzoek.