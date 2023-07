Deze inzichten zijn belangrijk voor de bewustwording dat de hand van klimaatverandering toch echt al overal zichtbaar is. Maar ook om aan de weet te komen: was er ellende te voorkomen? ‘Alleen zeggen: er is klimaatverandering, en dat heeft al dan niet effect gehad, is niet genoeg’, vindt Philip. ‘Dit gaat ook om: hoe kunnen we ons voorbereiden? Want het is niet alleen extreem weer dat een ramp maakt, we willen ook duidelijk maken of iets al dan niet een ramp was geworden, als er op tijd actie was ondernomen.’