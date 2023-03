De ramen open! Zeker onder middenstanders die stonden te popelen om hun zaak weer te openen, werd het in de loop van 2020 hét mantra. Goed ventileren, en het virus maakt geen schijn van kans om van keel tot keel te zweven, beweerden de aanhangers, met verwijzing naar onder meer ‘superverspreidingen’ in slecht geventileerde, bedompte binnenruimten zoals clubs.

Maar: een wondermiddel tegen corona is ventilatie niet, zo begint inmiddels door te dringen. ‘De eerste lockdown had verreweg het grootste effect. En het feit dat ventilatie toen nog helemaal niet zo in de belangstelling stond, geeft al aan dat het kennelijk ook zónder wel lukt om het virus in bedwang te krijgen’, constateert De Vlas. Bruijning vond op middelbare scholen geen bewijs voor uitgebreide luchtcirculatie van het virus: ‘Ventileren is belangrijk, in algemene zin. En het is een maatregel die niemand pijn doet’, zegt ze. ‘Maar veel meer dan dat kunnen we er nog steeds niet over zeggen.’

In Wageningen probeert Quirine ten Bosch het effect van ventilatie te vangen in modellen waarin ze zalen, kamers en hele kantooretages nabouwt in de computer. Ook haar voorzichtige conclusie is: ventilatie is zinvol in krappe ruimten waar toevallig iemand lange tijd rondloopt die veel virus aanmaakt, maar in de meeste gevallen is de ruimte te groot en de blootstelling aan aerosolen te beperkt om veel verschil te maken. Vluchtige, minuscule aerosolen uit de keel verspreiden zich weliswaar verder, er past ook minder virus in.

‘Ik denk dat je nog aardig je best zult moeten doen om via aerosolen besmet te raken’, zegt ze. ‘In een drukke aprèsskibar kan ik me voorstellen dat dit speelt. Maar in de meeste ruimten waar men relatief kort doorbrengt, zal het weinig uitmaken.’ Bovendien kan het openzetten van het raam zelfs averechts werken, zegt ze, als het virus meelift op de tocht. ‘Dan kan het uitmaken als je net in de luchtstroom zit.’