‘Het zit niet in me om achteraf nog te denken: wat is me nóú toch overkomen? Dat ik opeens in die hollywoodfilm belandde. Toevallig was ik nu degene die het meemaakte. Anders is een ander het en lees je er slechts over in de krant.’

Met vier vrienden belandde ondernemer Johan Bindels begin 2020 als een van de eerste Nederlanders in de frontlinie van de pandemie toen hij op wintersport was in het Oostenrijkse Ischgl. Hij vertelt hoe hij ’s ochtends in een plaatselijke krant las over het eerste coronageval, dat daar was vastgesteld. ‘Ik zeg nog voor de grap tegen de anderen: straks is het die barman met dat matje uit de aprèsskibar. Maar het was hem dus écht.’

Alle vijf werden ze ziek. Eén van hen overleed, een ander belandde op de intensive care. ‘Daar heeft hij zes weken in coma gelegen. Maanden heeft hij moeten revalideren. Wonder boven wonder is hij bijna helemaal hersteld.’ Bindels zelf werd alleen grieperig.

Aanvankelijk sloot hij zich aan bij de massaclaim tegen Ischgl, het dorp dat misschien eerder en harder alarm had moeten slaan. Maar toen de eerste emoties wat zakten, trok hij zich terug. ‘Ik weet haast zeker dat we hier ook niet het carnavalsfeest hadden afgebroken als er, zeg, een bus Rotterdammers hier corona had opgepikt', zegt de Brabander. ‘Het is met de kennis van achteraf dat je zo’n aangifte doet, niet met de kennis van dat moment.’

Op wintersport gaat hij nog steeds. Met dezelfde vriendengroep, ‘maar wel met eentje minder’. Naar hetzelfde dorp en hetzelfde hotel. ‘We hebben geen van allen gedacht: we stoppen ermee. Vorig jaar zijn we ook weer geweest. Er was ter plaatse weinig veranderd, het was gewoon overal weer volle bak.’

En Theo, de vriend die overleed? Die is er nog bij, in gedachten. ‘Op zo’n mannenvakantie zit je toch al snel allemaal verhalen op te rakelen’, zegt Bindels. ‘En een drankje nemen we altijd wel. We zullen er dan ongetwijfeld een op Theo drinken.’