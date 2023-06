Drie generaties in dertig jaar

Het is in Venezuela niet anders. Yetzimar Sanz (met zwangere buik) is 16 jaar op de foto van de Venezolaanse fotograaf Ana María Arévalo Gosen (34). In de andere foto heeft ze dochter Adriányeliz aan de borst; op een andere foto houdt ze het kindje boven haar hoofd. De Afro-Venezolaanse moeder leeft in een buitenwijk van hoofdstad Caracas in een onvoltooid woningbouwproject van wijlen president Hugo Chávez. Haar eigen moeder is in de dertig.