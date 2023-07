De strijd van Nitschke is samen te vatten als een eindeloze jacht op het ‘beste’ middel. Dat zo veel mensen zijn hulp willen, heeft te maken met wetgeving: euthanasie is wereldwijd slechts in acht landen legaal. Naast Nederland onder meer in België, Canada en Spanje. In de meeste landen is euthanasie alleen toegestaan bij ondraaglijk en uitzichtloos fysiek lijden. Veel mensen komen daardoor niet in aanmerking voor bestaande regelingen. Zo is er in westerse landen een groeiende groep ouderen die zelf wil kunnen bepalen wanneer hun leven voltooid is en wil beschikken over een middel dat een vreedzame dood veroorzaakt. In Nederland wordt dat ‘de pil van Drion’ genoemd. Maar zo’n pil is niet zomaar verkrijgbaar.

‘Er is eigenlijk maar één middel dat het allerbeste is’, zegt Nitschke, ‘en dat is pentobarbital. Het is het beste ter wereld: alle mensen die ik het heb zien nemen, vielen binnen een paar minuten in slaap. Maar het probleem is: het is nagenoeg niet meer te krijgen. Dat maakt het tamelijk nutteloos.’

Pentobarbital wordt in sommige landen gebruikt bij de doodstraf en staat internationaal op een lijst met verboden middelen. ‘Je vindt het alleen nog als je zelf in een vliegtuig stapt naar Peru of Bolivia. Op internet is het niet meer te vinden. Ja, als je Nembutal (de merknaam van pentobarbital, red.) intikt, krijg je miljoenen sites. Allemaal oplichting. Er zijn zelfs sites die onze naam misbruiken of mijn foto’s erbij zetten, en dan niets leveren.’

Tot voor kort stond er nog één betrouwbare internetverkoper van Nembutal in het boek, zegt hij. ‘Hij zat in Mexico. Maar hij is verdwenen. Spoorloos. We weten niet waar hij is gebleven.’

Inmiddels is een jacht op alternatieven ontstaan. Zo steeg de laatste jaren de vraag naar zelfdodingspoeders Middel X en Middel Y, beide legaal verkrijgbare conserveermiddelen. ‘De wens om iets in het nachtkastje te hebben liggen, is enorm.’ Maar ook die handel wordt ingeperkt. Deze maand veroordeelde de Nederlandse rechter Alex S. tot twee jaar cel voor de verkoop van Middel X, waarna minstens tien mensen zijn overleden.

‘Een erg wreed vonnis’, zegt Nitschke. ‘De rechter besteedde onevenredig veel aandacht aan hoe gruwelijk deze mensen dood waren gegaan, terwijl zij er zelf voor kozen. Waarom er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in wat Alex S. te bieden heeft, dat probeerde hij niet te begrijpen. De rechtszaak was vooral bedoeld om af te schrikken: koop dit spul niet.’