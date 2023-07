Je snakt naar wat schurend avontuur. En dan is daar de zaterdag. Als we het over creatieve eenlingen hebben: voilà Jacob Collier. Collier is hoogstwaarschijnlijk de getalenteerdste muzikant van zijn generatie. Hij zingt en speelt toetsen en drums en gitaar en bas. En dat alles met zo’n bovenaards gemak dat je vermoedt dat hij het als een hindoemuziekgod met twaalf armen ook allemaal tegelijk kan. En dat kan hij ook... bijna. In de hyperactieve jazzfunk van With the Love in My Heart rent hij van piano naar drums en weer terug en serveert zo veel breaks en koerswijzigingen dat hij zijn publiek vol ontzag achter zich laat. Er volgt een cover van Queens Somebody to Love vol met veel pianistische versieringen. Vol ontzag kijk je ernaar, maar de vervoering laat het afweten.

Dan gaat de agressie van een band als Death Grips recht op zijn doel af. Zweet en adrenaline worden in grote hoeveelheden vrijgemaakt door de roestige hardcore-electrohiphop van het trio uit Californië. De bandleden, niets meer dan drie vage silhouetten voor een felrood scherm, transformeren het publiek in een woelige zee van dobberende hoofden.