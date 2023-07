Donald Niedekker: ‘Ineens kreeg ik een flits van inzicht: ik moest alles op het schrijven inzetten

‘Ik had al een aantal miniaturen geschreven, maar de directe aanleiding voor het boek was dat mijn moeder, die alvleesklierkanker had, in 2020 naar een hospice ging. Zij was in ons gezin degene die vroeg opstond. In het hospice heb ik tegen haar gezegd: ik ga een boek maken dat alleen maar ochtenden beschrijft omdat jij ons hebt aangestoken met de energieke manier waarop jij de dag altijd begon. Ze was intens blij, geraakt zoals we dat zijn als we ons in een ultiem moment gekend weten. Vrijwel meteen ging haar verrukking over in een onbedaarlijke huilbui. Ze wilde als moeder tot op het laatst blijven steunen, maar nu brak ze in mijn armen.’