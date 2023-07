De nieuwe hoofdstad van Indonesië: 1.200 kilometer van Jakarta

Buiten het dorp rammelen vrachtwagens vol grind over modderige wegen richting Titik Nol (nulpunt) van de nieuwe hoofdstad Ibu Kota Nusantara (IKN), ‘Moederstad Archipel’. Hier maken de eerste Indonesische toeristen selfies en krijgen potentiële investeerders uitleg over de belastingvoordelen als zij hun miljarden in nieuwe winkelcentra of woontorens steken. Verder is er nog weinig te zien; alle heuvels zijn zover het oog reikt begroeid met (uitheemse) eucalyptusbomen voor de houtindustrie. Bij de parkeerplaats staat een bord in de bosjes: hier komt het ministerie voor Staatsbedrijven; op de hoek is een winkelcentrum bedacht.

Het echte spektakel ontvouwt zich als je de vrachtwagens door de okergele modder volgt, over tijdelijke baileybruggen van het leger, langs bouwketen in het bos tot een ballet van torenkranen boven op een heuvel waar het nieuwe presidentiële paleis is gepland. De fundamenten van het glazen kantoorgebouw in de vorm van de mythische halfvogel Garoeda, steken al uit de grond. Maar wat vooral opvalt: alles gebeurt cepat, cepat (snel, snel). Een leger van zevenduizend bouwvakkers met gele helmen en gele rubberlaarzen, bulldozert gelijktijdig zesbaanswegen door het bos, trekt boomstronken uit de grond, graaft reusachtige rioolpijpen in, slaat heipalen voor geplande woontorens en giet beton voor brugpilaren.