Vraag een groepje KNMI-wetenschappers, bijeen in een vergaderzaaltje in De Bilt, hoe ze de afgelopen zomer hebben beleefd, en dit is wat je hoort:

‘Er waren gewoon heel veel extremen. Het was haast niet bij te houden’, zegt satellietexpert Henk Eskes.

‘En dat over heel Europa, van noord tot zuid. Bij een kampeervakantie moet je echt bereid zijn om ineens te vertrekken’, stelt zijn collega Tim Vlemmix. ‘Dat zat tot nu toe nog niet in mijn denken.’

‘Toen mijn vrouw en ik in Australië woonden, hadden we twee apps waarop we altijd keken voordat we een weekeindje gingen kamperen: een voor bosbranden en een voor overstromingen. Die kant gaan we in Europa ook op’, zegt klimaatwetenschapper Jouke de Baar.

‘Dat je niet meer op de klimatologie kunt vertrouwen. Zo van: in juli is het weer altijd ongeveer zó. Dat bestaat niet meer’, zegt atmosfeerwetenschapper Vincent Huijnen.

Draaide het vorige zomer in Europa vooral om de droogte, dit jaar sprongen de weersextremen eruit. De regens die begin augustus levens eisten en ontregeling veroorzaakten in Slovenië, Kroatië en Oostenrijk. Zomerstorm Hans, die voor aardverschuivingen, overstromingen en evacuaties zorgde in Noorwegen en Zweden. Of Noord-Italië, waar het ijsklonten zo groot als honkballen hagelde en waar eind juli opeens een tornado door het dorp Alfonsino raasde.

Stevige zomerbuien met forse wateroverlast zijn er elke zomer wel, benadrukt atmosfeerfysicus Pieter Groenemeijer van het European Severe Storms Laboratory (ESSL) desgevraagd. Maar hagelstenen tot wel 19 centimeter groot, dat past in een klimaattrend, becijferden ESSL-wetenschappers. Om precies te zijn: in Noord-Italië vallen tegenwoordig drie keer zo veel buien met hagelstenen groter dan 5 centimeter als zeventig jaar geleden, de sterkste toename ter wereld. Ook in het oosten van Spanje en het zuidwesten van Frankrijk is er meer risico op reuzenhagel.

Dat komt door een samenloop van omstandigheden, legt Groenemeijer uit. De opwarming duwt vaker bellen hete lucht vanuit de Sahara noordwaarts het Middellandse Zeegebied binnen, waarna het aan de randen ervan kan gaan spoken. Tel daarbij op luchtlagen die naar boven toe snel kouder worden, berg- en dalwindcirculatie die buien op gang brengen en, bij de Po-vlakte, vochtige lucht die langdurig kan blijven hangen, en voor je het weet sta je daar naast de gezinsauto die is stuk gestompt door grote brokken hagel.

Gemiddeld viel er in Europa deze zomer niet eens ongewoon veel neerslag, blijkt uit kaarten die het KNMI op verzoek van de Volkskrant samenstelde. Alleen in Noorwegen en rond de Alpen viel wat meer regen dan gebruikelijk.