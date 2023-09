De staat is ook dodelijk. Tot nog toe telde activist Canales dit jaar 22 dode migranten in zijn ‘county’, district. Het is een relatief goed jaar. In 2021 kwamen in dit zuidelijke hoekje van de VS 119 migranten om, Brooks was toen het dodelijkste Amerikaanse district voor migranten. Ze werden door smokkelaars aan hun lot overgelaten en stierven een eenzame dood in het land waar ze redding hoopten te vinden.

De goedlachse zeventiger – vriendelijke ogen in een rond gezicht, korte grijze haren, een leven van maatschappelijk werk achter zich – is sinds tien jaar op een nieuwe missie. Op 160 nauwkeurig gekozen plekken in de velden en bossen van de immense ranches van Brooks County plaatste hij blauwe tonnen met daarin flessen water van een gallon (3,8 liter) per stuk.