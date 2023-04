De valse stem

De kijkcijfers raken in vrije val. Het publiek loopt over naar nichezenders als One America News en Newsmax, rechtser en tendentieuzer, die schroomloos Trumps fraude-narratief kopiëren. Wekenlang weigeren zij Biden tot winnaar uit te roepen.

‘De opkomst van Newsmax is zorgwekkend’, sms’t Jay Wallace, directeur van zender Fox News Channel, in die periode naar Suzanne Scott, ceo van Fox News. Tegelijk constateert hij hun onwaarachtigheid. ‘Het is echt een ander universum als je kijkt, maar we kunnen het niet negeren.’ Scott: ‘Ja.’

De koppen gaan bij elkaar. Onderdirecteur Raj Shah roept intern op tot ‘merkbescherming’ vanwege de ‘extreem hoge conservatieve ontevredenheid over Fox News’. Kijkerswaardering zou zijn gedaald van 70 naar 30 procent. ‘Met Trumps steun’, sms’t Tucker Carlson op 8 november, ‘kan een alternatief als Newsmax voor ons verwoestend zijn.’

De volgende dag presenteert Scott haar oplossing aan Lachlan Murdoch, ceo van de Fox Corporation en zoon van eigenaar Rupert Murdoch: ‘We gaan onze kijkers laten weten dat we hen horen en respecteren.’ Dit, zegt ze, is ‘dag één’. Even wordt overwogen het nieuwe, peperdure analysesysteem aan de wilgen te hangen: niet omdat de Arizona-voorspelling fout was, maar omdat ze klopte.

Fox News schaart zich achter een liegende president die weigert zijn verlies te erkennen — want dat is wat hun kijkers willen horen. Het risico dat Dominion terugslaat, nemen ze op de koop toe.