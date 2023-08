De tijd bleef maar verstrijken in het hospice waar Ton Damen verbleef – totdat hij het levend verliet

Voordat Ton Damen in 2017 darmkanker kreeg, was hij al veel met de dood bezig. Ook omdat hij als verslaggever bij Het Parool steeds vaker collega’s zag sterven. ‘Ik vond het opvallend hoeveel mensen op onze redactie kanker kregen. En ik was vaak onder de indruk van hoe ze daarmee omgingen, hoe ze hun omgeving tot steun waren.’ In 2010 schampte de dood hem voor het eerst, toen hij een herseninfarct kreeg in de trein. Hij kwam die dag terug van Prinsjesdag. Samen met collega’s reisde hij terug van Den Haag naar Amsterdam. Vlak nadat zij waren uitgestapt, gebeurde het.

‘Opeens ging het licht uit. Het lukte me niet om uit te stappen op Amsterdam Centraal. Mijn hele oriëntatie was weg. Nadien ging de trein weer rijden, richting Den Bosch. Mensen die ik aansprak, dachten dat ik dronken was. Uiteindelijk was er een mevrouw die dacht: die man heeft hulp nodig. Toen we terugkwamen op Amsterdam Centraal stond daar een ambulance klaar.’

De dag erna kon hij niet meer praten. En toch herstelde hij zich weer snel. ‘Dat is het mooie van het brein. Bij zo’n infarct ligt er opeens een hele snelweg uit in je hoofd. Maar je hersenen leggen nieuwe wegen aan. Al word je nooit meer helemaal de oude.’ Kort na dat infarct kreeg hij last van hartritmestoornissen. En in 2017 volgde de diagnose kanker. ‘Mijn oncoloog zei nog: nou meneer, u verzamelt niet de geringste ziekten, hè.’