Hoe de Taliban van Afghanistan een gevangenis maakten

Twee jaar na hun overwinning zijn de Taliban bezig Afghanistan volledig naar hun hand te zetten, net zoals ze deden tijdens hun vorige bewind in de jaren negentig. Op gezag van hoogste leider Haibatullah Akhundzada worden in het Nieuwe Islamitische Emiraat Afghanistan, zoals de Taliban het land hebben gedoopt, alle sporen van de voormalige republiek uitgewist. Op alle vlakken van de maatschappij worden de wetten en regels van de sharia toegepast. De talibanisering is een gelijkschakeling die alle andersdenkenden treft. Met dramatische gevolgen, voor vrouwen en meisjes, van wie vrijwel alle bewegingsvrijheid is afgenomen, maar ook voor de religieuze en etnische minderheden in het land, die onder de republiek erkenning en politieke invloed genoten, maar voor wie het nu terug naar af is.

De voor vrouwen en meisjes ingrijpendste maatregelen – het verbod op onderwijs na de zesde klas van de basisschool en op vrijwel alle vormen van betaald werk – hakken erin, blijkt op een ochtend als we vijftiger Abdul met zijn 9-jarige dochtertje Zaynab vergezellen naar school. Abdul heeft ook een dochter van 16, Dunya, die tv-journalist wilde worden, maar nu noodgedwongen thuis zit en huilt. ‘Zaynab heeft me al honderd keer gevraagd of zij straks óók van school moet’, zegt Abdul, terwijl hij om zich heen kijkt, bang voor een meeluisterend oor. ‘We willen eigenlijk het land uit zodat onze dochters kunnen doorleren, maar uitreizen is moeilijk en duur.’ Zaynab trekt haar vader intussen mee. ‘Papa, we komen te laat!’