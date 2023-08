‘Je ziet het niet altijd, maar voor een heel groot deel ís oorlog logistiek’, zegt Thijs Cremers, docent aan de Koninklijke Militaire Academie en binnen een gevechtseenheid verantwoordelijk voor logistiek. Hij diende in Mali en Bosnië. Hij zit met collega en genist Carel Sellmeijer (‘ik bouw bruggen en blaas ze op’) aan een vergadertafel in een faculteitsgebouw in Breda. Ze volgen op afstand de verrichtingen van de Russische en Oekraïense legers.

Een eenheid zonder voedsel en munitie is snel uitgevochten. Of, in de woorden van Cremers: ‘die sterft een langzame logistieke dood’. Wie zoals Cremers verantwoordelijk is voor die logistiek, denkt in verbruik: hoeveel dagen kan de eenheid vooruit met de huidige hoeveelheid voedsel, munitie en water, en hoe lang duurt het voordat die voorraden weer zijn aangevuld? Dat ‘verbruik’ ligt in een stedelijke omgeving veel hoger. In Bachmoet bijvoorbeeld wordt van huis naar huis gevochten door militairen, wat veel meer munitie kost dan een slag in relatief overzichtelijk open terrein.