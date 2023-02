Voor de troepen die de stad binnentrekken, speelt nog iets mee, zegt luitenant-kolonel Carel Sellmeijer, genieofficier bij de Nederlandse landmacht en collega-docent van Bouwmeester in Breda: in een stadse omgeving is communicatie veel moeilijker. Je ziet niet zomaar waar je collega’s zich bevinden. ‘Bovendien heb je voor het gevecht in steden goede onderofficieren nodig die ervaring hebben met vechten in dit soort omgevingen en op kleine schaal de activiteiten aansturen. Die ervaring doe je niet op door een cursus te volgen, maar door jarenlang te werken in de krijgsmacht.’

‘De afgelopen twaalf jaar heeft Rusland geprobeerd een groep ervaren en deskundige onderofficieren op te bouwen, maar het kost heel veel inspanning om dat te doen’, zegt Sellmeijer. ‘Daarom kiest Rusland er vaak voor om een stad hevig te bestoken met artillerie.’

Bouwmeester: ‘De toegangsweg is lang en smal, dus met een colonne voertuigen ben je kwetsbaar. Als het eerste voertuig kapotgeschoten wordt, staat de rest stil. Je moet gebouw voor gebouw zien te veroveren. Dat maakt het voor aanvallers intensief, en voor de tegenstander relatief eenvoudig te verdedigen. Hier in het Westen word je als militair opgevoed met het idee dat een stad intrekken het laatste is wat je wil. Het is te riskant, het kost te veel. En over de tactiek: we weten al sinds de Eerste Wereldoorlog dat elkaar bestrijden om een heel klein beetje terreinwinst vooral heel veel doden oplevert. Bachmoet lijkt het Verdun van de 21ste eeuw te worden.’