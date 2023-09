Eerst de omvang van het probleem. Dat is nog een groot vraagteken. Harde, recente cijfers over het aantal jongeren dat e-sigaretten rookt, ontbreken.

In de nieuwste scholierenonderzoeken lijkt het aantal gebruikers van e-sigaretten zelfs te dalen. In 2021 zei 14 procent van de jongeren tussen 12 en 16 jaar weleens een e-sigaret gebruikt te hebben. In 2019 was dat nog een kwart. Van alle 16-jarigen rookt bijna 7 procent inmiddels dagelijks een e-sigaret.

Maar volgens Esther Croes, onderzoeker bij het Trimbos-instituut, zijn die cijfers niet betrouwbaar. Om de resultaten van dit soort langlopende jongerenonderzoeken betrouwbaar te houden, moet de vraagstelling hetzelfde blijven. En dus wordt scholieren al jaren gevraagd of ze weleens een e-sigaret roken. Croes: ‘Jongeren hebben het nu over een vape of een pen, maar niet over een e-sigaret. Ze weten niet wat dat is.’