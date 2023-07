Het opmerkelijkste detail aan auto’s in Nascar-races zijn de koplampen. Dat zijn stickers, met als enige functie dat ze de auto’s nog enigszins laten lijken op exemplaren waarmee ook fans rondrijden. Hiernaar verwijst de andere naam voor Nascar: stockcar racing. Alsof het gewone auto’s zijn die direct vanuit de voorraad op het circuit zijn gezet, ook al is dat al decennia niet meer het geval. Toch is die herkenbaarheid essentieel voor autofabrikanten, die graag uitpakken met de overwinning van ‘hun’ coureurs. Het mantra: ‘Win on Sunday, Sell on Monday’.

De Verenigde Staten houden van winnaars, en van auto’s. In dit land, waar meer auto’s zijn dan mensen met een rijbewijs, heeft de auto mythische proporties. Hij symboliseert vrijheid, individualisme, rebellie. Toch onthult de auto ook de minder mooie kanten van onszelf. En dat is nergens beter te zien dan in de VS.