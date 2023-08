De piek van de gascrisis: ‘Er is maar één remedie tegen een hoge olieprijs, en dat is een hoge olieprijs’

Al ruim voor de grootschalige inval van Rusland in Oekraïne, zijn Nederland en Europa in de ban van de ­gasprijs. In de loop van de zomer is die geleidelijk ­opgelopen. Onder handelaren is de inschatting dat de hoge prijs een tijdelijk gevolg is van de ­pandemie en dat hij in de loop van de zomer wel zal zakken. Maar dat gebeurt niet. En door de ­uitzonderlijke situatie waarin gas die zomer duurder is dan het gas dat je kunt bestellen voor komende winter, wordt er gedurende de zomer ook veel minder gas in de opslagen gestopt.

Richting het najaar groeit de angst dat er ­tijdens een koude winter tekorten kunnen ­optreden. Op de toonaangevende Nederlandse gasbeurs TTF schiet de prijs de lucht in. In Rotterdam weten Wiegers en zijn team niet wat zij meemaken. Gas kostte jarenlang tussen de 15 en 20 euro per megawattuur. In het meest extreme scenario hielden zij rekening met 90 euro, nu ligt hij ruim boven de 100 euro.

Dit soort omstandigheden zijn zakelijk bekeken zeer riskant: een fout kan al snel een miljoenenstrop betekenen. Voor Eneco is dat niet direct bedreigend, het bedrijf kan mede dankzij een zeer kapitaalkrachtige eigenaar (Mitsubishi) een stootje hebben. Maar dat geldt lang niet voor alle Nederlandse energiebedrijven. Enkele kleine energieaanbieders blijken het risico van zo’n prijsstijging niet aan te kunnen.

Gedurende het najaar gaan zeven bedrijven failliet, waarvan Welkom Energie het grootste is. Eneco neemt de 90 duizend klanten van Welkom over, dus Wiegers en zijn handelaren moeten in de extreem ongunstige markt de energie inkopen voor al die huishoudens. De slachtoffers van het Welkom-faillissement zien hun energie­rekening vervolgens minimaal verdubbelen. ­Velen houden hun ­kachel uit.

De kranten staan bol van de slachtoffers en de tips om energie te besparen. Maar voor de rol die Rusland speelt is in de berichtgeving weinig ­aandacht. Pas maanden later beseffen analisten dat de Russen een drijvende kracht zijn. Het ­Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft de schaarste bewust aangewakkerd, door gas­voorraden in Europa die zomer niet aan te vullen.