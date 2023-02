Het astronomische bedrag van

Welkom in de wereld van het Statens pensjonsfond utland, dat in 1996 werd opgericht als appeltje voor de dorst voor de Noren en uitgroeide tot het grootste staatsfonds en de grootste belegger ter wereld. Het fonds, aangestuurd door het ministerie van Financiën, bezit aandelen in 9.300 bedrijven in 70 landen en is daarmee mede-eigenaar van vrijwel alle beursgenoteerde ondernemingen ter wereld. In Nederland investeert het in 60 bedrijven, waaronder ASML, Philips en Just Eat Takeaway. Daarnaast bezit het veel obligaties, zoals Nederlandse staatsleningen, en honderden vastgoedprojecten in Londen, New York en Tokio. Sinds vorig jaar is het fonds ook voor 50 procent eigenaar van twee windparken in Borssele.