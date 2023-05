De simpelste oplossing voor het stikstofdossier werkt allang

Maar dat is eigenlijk niet wat Tepper kwijt wil. Want er is meer, zegt hij: ‘Hier ligt de sleutel tot de oplossing voor stikstof- en andere problemen.’ Dat zit zo: ‘Wij hebben een gesloten bedrijfskringloop. We halen geen ruwvoer of krachtvoer van buiten ons bedrijf, de koeien eten ons kruidenrijk gras, we halen ook geen mest van buiten. De enige nutriënten die wij toevoegen komen uit het natuurgebied, en dat zit in ons bedrijfssysteem. Wij beheren dus ook een deel van de natuur. Het maaisel dat wij daar van het land halen gebruiken wij als stalstrooisel, en voor het maken van compost. We werken dus samen met de natuur.’ En met de beheerders in het gebied, met zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer. Uit overtuiging, Tepper noemt zijn bedrijf niet voor niets ‘Natuurbuurderij.’

Zijn manier van werken leidt tot zeker 70 procent minder stikstofemissie, zegt hij op gezag van ‘stikstofprofessor’ Jan Willem Erisman. Die voorzag het plan van Tepper om deze manier van kringloopboeren voor veel meer boeren mogelijk te maken van een korte, begeleidende analyse.