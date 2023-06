De laatste deal van voetbalmakelaar Carmine ‘Mino’ Raiola

Een uur nadat Carmine ‘Mino’ Raiola, de bekendste voetbalmakelaar van de wereld, ten onrechte dood was verklaard in de media, logde zijn compagnon Rafaela Pimenta in op zijn Twitter-account, @MinoRaiola. Ze was in Manchester om de transfer van de Noorse spits Erling Haaland af te ronden, en de 54-jarige Raiola lag in kritieke toestand in het ziekenhuis in Milaan.

Er waren ‘klootzakken’ geweest die op 28 april 2022 berichten over zijn beroerde gezondheid hadden aangegrepen om Raiola’s overlijden rond te toeteren, en nu werd ze aanhoudend gebeld. ‘Ik wist dat hij nog leefde, ik had net de dokter gesproken’, zegt Rafaela Pimenta in haar kantoor in Monaco. De stijlvolle 50-jarige Braziliaanse juriste beweegt de handen om haar verontwaardiging te benadrukken. ‘Nooit had ik kunnen bedenken dat iemand zou schrijven dat Mino dood was, zonder dat zeker te weten.’