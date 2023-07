Hoe welvarend je ouders waren heeft grote gevolgen voor je latere situatie op de woningmarkt. De Volkskrant keek waar de verschillen het grootst zijn en waar het omslagpunt tussen kopers en huurders ligt. Niet eerder was er zo’n fijnmazig beeld van het onderscheid tussen mensen die wel en die geen huis kunnen kopen.

Een team onder leiding van Bastian Ravesteijn van Erasmus School of Economics verzamelde op de websites kansenkaart.nl en kansenkloof.nl gegevens over kansenongelijkheid in Nederland. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vroegen zij van alle 35-jarigen in Nederland (geanonimiseerd) op of zij kopers of huurders zijn, wat hun vermogen is én hoeveel hun ouders in hun jeugd verdienden en hoeveel vermogen zij hadden in het jaar dat de kinderen 25 werden.

Kinderen van rijkere ouders kopen vaker een huis, dat huis is gemiddeld een stuk groter, en zij bouwen zelf meer vermogen op. In wat voor gezin iemand opgroeit is van groot belang voor de kansen op de woningmarkt. Een jubelton helpt, maar ook nakomelingen van goed verdienende ouders zonder schenking doen het beter op de woningmarkt. Opvallend, dit geldt niet overal. In sommige regio’s bemachtigen vrijwel alle dertigers die daar opgroeien, van arm tot rijk, een koophuis.

Hieronder is het woningbezit afgezet tegen inkomen en vermogen van de ouders. En de verschillen blijken groot.