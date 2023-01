In Punjab bezoeken zij voor vertrek nog vol optimisme de Vliegtuigtempel, waar wekelijks vijfduizend hoopvolle migranten een modelvliegtuigje achterlaten, dat hun reis geluk moet brengen. Eenmaal aangekomen in Italië blijkt de realiteit grimmiger dan zij thuis werd voorgesteld.

De Punjabi plukken tomaten of oogsten rucola op bloedhete akkers, tegen een salaris waarvoor Italiaanse werknemers niet te vinden zijn. De migranten verdienen 3,50 euro per uur, voor twaalf à veertien uur werk per dag. Wie eens per week op zondagmiddag vrij is, mag van geluk spreken. De Indiërs komen Italië legaal binnen op een seizoenswerkvisum, maar blijven daarna vaak illegaal hangen. Ze zijn volledig aan hun werkgever overgeleverd en elke vorm van controle ontbreekt, vertelt Valle. Zowel in India als in Italië is een winstgevende business ontstaan rondom de kwetsbare landwerkers.