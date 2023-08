Ambler is een exponent van de Amerikaanse autocultuur. Toen de overheid in de vroege jaren zeventig katalysatoren verplicht stelde in auto’s om schadelijke uitlaatgassen te verminderen, verwijderde hij die al snel om meer vermogen te krijgen. Hij hield van snelheid en racete tegen de klok in wedstrijden waar de winnaar 25 dollar kreeg en een kleine trofee. Toeschouwers die onder de indruk waren van zijn opgeknapte bolide vroegen soms of ze deze konden kopen. Ambler schat dat hij in zijn leven 45 auto’s heeft gehad, sommige maar een paar weken.

Het is al jaren geleden dat hij snelheid heeft ingeruild voor kracht. Nu is off roading zijn grote passie, met zijn Hummer door natuurgebieden trekken. Hij heeft voor iedereen een goede tip: schakel op een hobbelig terrein de airbags uit. ‘Als die eruit komen, is het alsof Mike Tyson je in het gezicht slaat.’