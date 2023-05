Deels is het meer van hetzelfde: vliegvelden, treinen, ziekenhuizen. Maar ook zien we de Togg langskomen, de elektrische auto waarvan het eerste exemplaar in maart uit de fabriek rolde. Een nieuwe kerncentrale, met Russische steun gebouwd. We zien het Museum voor Moderne Kunst in Istanbul, toevallig of niet begin mei geopend.

Opmerkelijk is dat de serie begint met de successen van de Turkse defensie-industrie, een nieuwkomer op de wereldmarkt. We zien de Bayraktar-drone, waarmee al diverse conflicten in de regio werden beslecht, en de TCG Anadolu, het kolossale vliegdekschip dat in april zijn opwachting maakte in de haven van Istanbul.