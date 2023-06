Wie is de geheimzinnige familie die Rotterdam verrijkt – met geld dat de staatskas wordt onthouden?

De dochterondernemingen maken winst, en betalen daarover belasting in het land waar ze gevestigd zijn. Wat resteert stroomt via HAL Investments in Rotterdam naar de HAL Holding in Monaco en Curaçao, en vandaaruit naar de HAL Trust op Bermuda. Dankzij de minimale vestiging op Curaçao hoeft over het dividend geen belasting te worden betaald, en dankzij de trustconstructie kan een groot deel van dat dividend op Bermuda belastingvrij naar de familietrusts (een soort spaarpotjes).

De familie heeft via de op Curaçao gevestigde vennootschappen Blanca Flor en Zwarte Bergen (veel Van der Vorm-vehikels zijn vernoemd naar hun geboortehuis ‘Over Alle Bergen’ in Rhoon) 68 procent van de aandelen in handen. Met 5 euro dividend per aandeel komt dat uit op zo’n 300 miljoen euro. In Nederland had over dit ‘aanmerkelijke belang’ rond de 75 miljoen euro belasting moeten worden betaald.

Omdat een aantal familieleden in het Verenigd Koninkrijk en een paar nog in Nederland wonen, moet dat geld uit Monaco nog wel de grens over. In 2016 ontdekten Trouw en Het Financieele Dagblad in de door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) beheerde Panama Papers, de uitgelekte administratie van een fiscaal advieskantoor, hoe dat in zijn werk ging.