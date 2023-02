De drenkelingen van Sea-Watch 3 zouden ‘met prio’ door de asielketen gaan. 

Op 31 januari komen de asielzoekers aan in Nederland. Ze worden naar Ter Apel gebracht en zo snel mogelijk door de asielprocedure geloodst. Een manager daar krijgt vanuit Den Haag de instructie om de zaken ‘prio in de keten’ te geven, zoals dat in de mails heet. Waar voor andere asielzoekers de wachttijd op dat moment ongeveer 23 weken is, moet er voor deze zes al binnen een maand duidelijkheid komen. ‘Als en zodra IBS (inbewaringstelling, red.) juridisch kan, doen direct’, schrijft een ambtenaar van de Dienst Terugkeer & Vertrek. Het terugstuurtraject moet snel in gang worden gezet. Met andere woorden: vastzetten en uitzetten, als het kan.

Een maand later al volgt inderdaad ‘de terugkoppeling’. ‘Wat opvalt is dat ze allemaal een nieuw en ander verhaal hebben verteld hier in Nederland’, schrijft een medewerker van de IND aan de betrokken organisaties en ministeries. ‘Zo was hun vertrek uit het land van herkomst veelal ingegeven vanwege economische motieven (vinden van werk), dit is echter tijdens het gehoor hier in Nederland gewijzigd in vaak gestelde politieke motieven (deelname demonstraties, detenties).’

Van vier mensen is de asielaanvraag afgewezen, één iemand mag in Nederland blijven en een laatste gaat in de zogenoemde Verlengde Asielprocedure, wat betekent dat er meer onderzoek gedaan zal worden. Maar, zo benadrukt de IND’er: ook daar zal snel een beslissing vallen.

‘Toch geen zes afwijzingen’, meldt een ander aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Daarin mag dan wat teleurstelling doorklinken; al met al lijkt de kwestie voor Nederland soepel verlopen. Snel afgehandeld, slechts één inwilliging: de staatssecretaris kan de rechterzijde van de Tweede Kamer met opgeheven hoofd tegemoet treden, zou je denken.