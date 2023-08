Water is schaars in deze regio, dus iedereen (Syrië, Israël, Jordanië) bouwt dammen in de rivier om zijn akkers te kunnen bevloeien en zijn inwoners van drinkwater te voorzien. ‘En als je moet kiezen tussen het in stand houden van een natuurlijk wonder, of het in leven houden van je bevolking, dan verliest de Dode Zee’, zegt Noam Bedein, een fotograaf die het Dead Sea Revival Project heeft opgericht om de destructie onder de aandacht te brengen.

Daarnaast verdampen chemische bedrijven water uit de Dode Zee om kostbare mineralen te winnen. Op de kaart zie je duidelijk dat de Dode Zee bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel, met in het midden een wespentaille. Vanuit de auto is direct zichtbaar in welk deel die bedrijven actief zijn: na een urenlange rit door een maanlandschap doemen er plotseling rokende schoorstenen, kronkelende buizen en enorme tanks op – een beeld dat een beetje doet denken aan het Botlekgebied, maar dan midden in de woestijn.