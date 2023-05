De dierenarts wordt voor velen onbetaalbaar

De vraag is hoe ver de verzakelijking van de diergeneeskunde kan gaan. Voor veel huisdierbezitters is de grens al lang bereikt. ‘De dierenarts wordt te duur’, klonk het de afgelopen tijd in menig consumentenrubriek. Verwonderlijk is dat niet. Mede door de vrijgegeven tarieven, de aanpassing van het btw-tarief op dierenzorg van 19 naar 21 procent in 2012, en de gestegen salarissen in de sector als gevolg personeelsschaarste zijn de prijzen voor een behandeling in een dierenkliniek de laatste jaren fors omhoog gegaan. Zo becijferde vergelijkingssite Dierenartskiezen.nl vorig jaar, na een onderzoek onder zeshonderd klinieken in opdracht van RTL Nieuws, dat de kosten voor de sterilisatie van een kat tussen 2019 en 2022 gemiddeld waren toegenomen van 125 euro naar 145,90 euro. Moest voor de sterilisatie van een kleine hond in 2019 zo’n 298 euro worden neergelegd, drie jaar later was dat ongeveer 35 euro meer.

De nieuwe ontwikkelingen in de dierenzorgmarkt stuwen de prijzen nog verder op, constateren deskundigen. De meeste klinieken die in handen komen van een buitenlandse keten rekenen al gauw een of meerdere tientjes extra voor een behandeling. En waar het voorheen gebruikelijk was dat dierenartsen een dubbel tarief vroegen voor spoedzorg in de avond of het weekend, factureren de ziekenhuizen van Evidensia en Anicura rustig het viervoudige van het reguliere bedrag, waardoor rekeningen tot in de duizenden euro’s kunnen oplopen.